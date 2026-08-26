Aquí está el calendario de vacunación contra la rabia para mascotas de Chacabuco

Para tener en cuenta.
Se dio a conocer el cronograma de vacunación de mascotas contra la rabia para Chacabuco.
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La Dirección de Bromatología compartió el calendario que comienza el lunes 31 de agosto de 2026 y continúa a lo largo de septiembre, de lunes a viernes de 10.00 a 13.00.
Cronograma: Vacunación Antirrábica: Lunes 31 (Plaza San Martín), Martes 1 (Plaza Belgrano), Miércoles 2 (Plaza 5 de Agosto), Jueves 3 (Plaza Lavalle), Viernes 4 (Plaza General Paz), Lunes 7 (Barrio San Miguel, Barrio Santa Emilia), Martes 8 (Barrio Malvinas y Barrio Alcira de la Peña), Miércoles 9 (Medalla Milagrosa y Ubaldo Martínez), Jueves 10 (Barrio 9 de Julio, Plazoleta Libertad), Viernes 11 (Castilla y Barrio Santa Clara), Lunes 14 (Barrio San Cayetano y Barrio Parque Chacabuco), Martes 15 (Barrio Los Robles y Barrio Parque Azul), Miércoles 16 (Barrio Jardín y Barrio La Ilusión), Jueves 17 (Barrio Los Nogales y Barrio Pioneros), Viernes 18 (O'Higgins y Barrio Las Palmeras), Lunes 21 (Barrio Los Amigos y Barrio La Estación), Martes 22 (Cucha Cucha y Barrio Mataderos), Miércoles 23 (Barrio Los Cardales y Barrio La Amistad), Jueves 24 (Barrio Procrear y Barrio Las Marías), Viernes 25 (Rawson y Los Ángeles).
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