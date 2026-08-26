Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

miércoles, 26 de agosto de 2026

Aquí está el calendario de vacunación contra la rabia para mascotas de Chacabuco

 


Para tener en cuenta.

Se dio a conocer el cronograma de vacunación de mascotas contra la rabia para Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

"Encanto íntimo", lencería y algo más

La Dirección de Bromatología compartió el calendario que comienza el lunes 31 de agosto de 2026 y continúa a lo largo de septiembre, de lunes a viernes de 10.00 a 13.00.


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Cronograma: Vacunación Antirrábica: Lunes 31 (Plaza San Martín), Martes 1 (Plaza Belgrano), Miércoles 2 (Plaza 5 de Agosto), Jueves 3 (Plaza Lavalle), Viernes 4 (Plaza General Paz), Lunes 7 (Barrio San Miguel, Barrio Santa Emilia), Martes 8 (Barrio Malvinas y Barrio Alcira de la Peña), Miércoles 9 (Medalla Milagrosa y Ubaldo Martínez), Jueves 10 (Barrio 9 de Julio, Plazoleta Libertad), Viernes 11 (Castilla y Barrio Santa Clara), Lunes 14 (Barrio San Cayetano y Barrio Parque Chacabuco), Martes 15 (Barrio Los Robles y Barrio Parque Azul), Miércoles 16 (Barrio Jardín y Barrio La Ilusión), Jueves 17 (Barrio Los Nogales y Barrio Pioneros), Viernes 18 (O'Higgins y Barrio Las Palmeras), Lunes 21 (Barrio Los Amigos y Barrio La Estación), Martes 22 (Cucha Cucha y Barrio Mataderos), Miércoles 23 (Barrio Los Cardales y Barrio La Amistad), Jueves 24 (Barrio Procrear y Barrio Las Marías), Viernes 25 (Rawson y Los Ángeles).


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278


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