Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

miércoles, 26 de agosto de 2026

Inundó el barrio y lo multaron en Chacabuco

 


Procedimiento.

Un vecino recibió un acta de infracción por inundar el barrio en Chacabuco.



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"Encanto íntimo", lencería y algo más

Ocurrió el martes, en Carlos Gardel continuación. Desde la Subsecretaría de Tránsito se informó que el agua provenía del desagüe de una pileta que estaba siendo limpiada. Cabe recordar que los habitantes de Chacabuco pueden llamar a la Municipalidad para que el líquido de los natatorios se use para regar las calles.

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Operativo. La Subsecretaría de Tránsito informó que ayer se retuvieron 4 licencias de conducir por circular a contramano; 2 automóviles por circular con su licencia de conducir vencida. Se labró un acta de infracción por quema de pastizales. Se labraron 32 actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía. Se labraron 4 actas de intimación por tener vehículos en estado de abandono en la vía pública.

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278


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