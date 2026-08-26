Inundó el barrio y lo multaron en Chacabuco

Procedimiento.
Un vecino recibió un acta de infracción por inundar el barrio en Chacabuco.
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Ocurrió el martes, en Carlos Gardel continuación. Desde la Subsecretaría de Tránsito se informó que el agua provenía del desagüe de una pileta que estaba siendo limpiada. Cabe recordar que los habitantes de Chacabuco pueden llamar a la Municipalidad para que el líquido de los natatorios se use para regar las calles.
Operativo. La Subsecretaría de Tránsito informó que ayer se retuvieron 4 licencias de conducir por circular a contramano; 2 automóviles por circular con su licencia de conducir vencida. Se labró un acta de infracción por quema de pastizales. Se labraron 32 actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía. Se labraron 4 actas de intimación por tener vehículos en estado de abandono en la vía pública.
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