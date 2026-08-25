Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

martes, 25 de agosto de 2026

Reclamos a la provincia desde Chacabuco

 


Repercusión.

Un representante de una organización rural nacional reclamó cambios a la Provincia desde Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

El Corte Perfecto, Insiarte 485

Carlos Bilbao, integrante de Confederaciones Rurales Argentinas, y Carbap, estuvo participó en la cena por el 70° aniversario de la Sociedad Rural de Chacabuco, realizada durante el fin de semana.

Bilbao pidió por la Ley de Buenas Prácticas Fitosanitarias para la provincia de Buenos Aires; la reforma de la Ley 13.010 para optimizar la asignación de recursos destinados a la red vial y su mantenimiento; actualización de la Ley de Emergencia Agropecuaria. También agregó que se deben limpiar los canales ante el pronóstico de lluvias intensas por el fenómeno del Niño.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278




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