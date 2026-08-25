Reclamos a la provincia desde Chacabuco

Repercusión.
Un representante de una organización rural nacional reclamó cambios a la Provincia desde Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Carlos Bilbao, integrante de Confederaciones Rurales Argentinas, y Carbap, estuvo participó en la cena por el 70° aniversario de la Sociedad Rural de Chacabuco, realizada durante el fin de semana.
Bilbao pidió por la Ley de Buenas Prácticas Fitosanitarias para la provincia de Buenos Aires; la reforma de la Ley 13.010 para optimizar la asignación de recursos destinados a la red vial y su mantenimiento; actualización de la Ley de Emergencia Agropecuaria. También agregó que se deben limpiar los canales ante el pronóstico de lluvias intensas por el fenómeno del Niño.
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