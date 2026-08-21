Falleció una joven vecina de Chacabuco que residía en otro país

Obituario.
Recientemente falleció una vecina de Chacabuco que residía en Estados Unidos.
Volver a Chacabuquero.
Se llamaba Marilín De Caro y tenía 36 años. En Chacabuco residía en el barrio Las Palmeras. En Estados Unidos tenía domicilio en una ciudad del estado de Rhode Island llamada Westerly.
|Foto publicada en el obituario
Según el obituario publicado al que tuvo acceso Chacabuquero, Marilín Zunilda María De Caro, de 36 años, amada esposa de Giuseppe De Caro, falleció el viernes 14 de agosto de 2026. Nacida en Chacabuco, Argentina, fue la querida hija de Raúl De Caro y Zulma Mabel Ortega. Marilín trabajó como asistente de fisioterapia en el Hospital de Westerly. Era feligrés de la Iglesia de la Inmaculada Concepción. Además de su amado esposo, madre y padre, le sobreviven su hermana Susana Mabel De Caro, de Chacabuco, Argentina; sus suegros Mario y Rosa De Caro, y su cuñado Frank De Caro, de Westerly, RI. El velatorio se realizará el viernes 21 de agosto de 17:00 a 19:00hs en la funeraria Gaffney-Dolan, ubicada en 59 Spruce St., Westerly. Se celebrará una misa de cristiana sepultura a las 11:00hs del sábado 22 de agosto en la Iglesia de la Inmaculada Concepción, en 111 High Street, Westerly. No habrá cortejo fúnebre desde la funeraria hacia la iglesia. El entierro se llevará a cabo en el Cementerio de Chacabuco, Argentina, en una fecha posterior".
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