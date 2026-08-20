El funcionario agredido en Chacabuco envió un mensaje

Esta mañana.
El funcionario municipal agredido por un vecino agradeció los mensajes de solidaridad de la comunidad de Chacabuco que recibió tras el incidente.
Volver a Chacabuquero.
Jorge Giménez se mostró en un video de la Dirección de Deportes que preside para presentar las actividades del fin de semana. Se vio un a positivo colocado en la frente. Antes de hablar de la agende, agradeció los mensajes de solidaridad que le llegaron de parte de la comunidad y agrego "estamos bien, trabajando por los valores del Deporte".
A Giménez lo golpeó en el rostro, al parecer, un becado de un programa de Deportes, en el Polideportivo Municipal, el mediodía del miércoles.
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