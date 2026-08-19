Murió un motociclista en un choque

De noche. Una hipótesis.
Un motociclista falleció en un choque que ocurrió anoche en la ruta 65 en Junín.
Volver a Chacabuquero.
Se llamaba Leonardo Raúl Fávrega y tenía 36 años. Era de Junín. El camión tipo cisterna que participó en el siniestro vial era guiado por Guillermo Enrique Biscarra de 55 años, con domicilio en Chacabuco. Ocurrió en inmediaciones del kilómetro 77.
Según Edición Noroeste, se investiga si no se trató de un suicidio. Esto, porque momentos antes, el fallecido protagonizó un altercado con su pareja y habría manifestado la intención de terminar con su vida, publicó el citado medio.
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