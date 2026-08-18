Más datos del accidente en la ruta 7 en Chacabuco

Este mediodía.
Este mediodía se registró un accidente en la ruta 7, en la jurisdicción de Chacabuco. Fueron convocados los bomberos voluntarios, la Policía y personal de Salud.
Volver a Chacabuquero.
Volcó un auto Ford Ka en el kilómetro 219, en la curva de Coliqueo. El vehículo quedó en la banquina. Iban en el mismo dos personas de Chacabuco que salieron por sus propios medios. Se llaman Fabián y Marcos Alderete, de 55 y 18 años. Fueron atendidos por personal del SAME. No se requirió su trasladado al Hospital.
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