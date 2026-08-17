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lunes, 17 de agosto de 2026

Motos retenidas y una infracción particular en Chacabuco

Detalles

La Subsecretaría de Tránsito informó que en un operativo de prevención sobre Juan XXlll  se retuvieron dos motocicletas por circular sin documentación reglamentaria. Una de las mismas era conducida por un menor de edad.



Volver a Chacabuquero.

También se labró un acta de infracción por lavado de vehículo en la vía pública.

En cuanto a la nocturnidad, en un operativo en Hipólito Yrigoyen y Cadelago,se retuvieron tres licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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