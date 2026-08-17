- Motos retenidas y una infracción particular en Chacabuco

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La Subsecretaría de Tránsito informó que en un operativo de prevención sobre Juan XXlll se retuvieron dos motocicletas por circular sin documentación reglamentaria. Una de las mismas era conducida por un menor de edad.
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También se labró un acta de infracción por lavado de vehículo en la vía pública.
En cuanto a la nocturnidad, en un operativo en Hipólito Yrigoyen y Cadelago,se retuvieron tres licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio.
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