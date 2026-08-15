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sábado, 15 de agosto de 2026

Varios conflictos entre vecinos y familiares en Chacabuco

 


Bajo la llovizna.

A lo largo del día se registraron conflictos entre vecinos en la ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Por ejemplo, una mujer acusó a su ex pareja ante la Policía de enviarle amenazas a través de mensajes al celular del hijo porque ella lo tiene bloqueado.

Otro vecino le pidió ayuda a la Policía para dar con el paradero de dos hijas menores de edad. Se las pudo encontrar tiempo después.

En dos oportunidades hubo problemas en inmediaciones del barrio San Cayetano por personas que iba a molestar a los moradores de una vivienda por temas particulares.

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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