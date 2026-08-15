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sábado, 15 de agosto de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

Que en paz descanse: Liliana, docente y presidenta del Consejo Escolar de Chacabuco

 

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-  Liliana Alejandra Andriola. Falleció a los 58 años. Casa de duelo: Los Robles casa 34. Sepelio a las 16.30.


Fue una conocida docente de Chacabuco. Fue por muchos años directora de la Escuela primaria N°27. Era la presidenta del Consejo Escolar.

Participación del intendente Rubén Darío Golía: Hoy me toca despedir no solamente a la Presidenta del Consejo Escolar de Chacabuco, sin no también una gran compañera, enorme militante, docente de vocación, soñadora sin limites y luchadora como pocas. Una enorme tristeza, al despedir a nuestra querida Lili. Los recuerdos, las luchas los proyectos, tantas historias compartidas, siempre pensando en el bien común. Gracias Lili por todo, siempre estarás en nuestro recuerdos y nuestros corazones ♥️. Mi más sentido pésame a la familia y amigos. Q.E.P.D. y Dios y la Virgen te tenga en su Santa Gloria.

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