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sábado, 15 de agosto de 2026

Corte imprevisto de energía en Chacabuco

 

Para tener en cuenta.

La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco informó sobre un corte imprevisto de energía en la Cámara 8, de 8.00 a 12.00. Afectará la zona delimitada por las calles Primera Junta, Entre Ríos, Alberdi y San Martín.



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