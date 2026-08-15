Corte imprevisto de energía en Chacabuco

Para tener en cuenta.
La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco informó sobre un corte imprevisto de energía en la Cámara 8, de 8.00 a 12.00. Afectará la zona delimitada por las calles Primera Junta, Entre Ríos, Alberdi y San Martín.
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