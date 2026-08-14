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viernes, 14 de agosto de 2026

Accidente bajo la garúa de Chacabuco

 


Mediodía.

Este viernes se reportó un accidente de tránsito en un sector de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Atención Chacabuco

Participaron una camioneta y una moto. Una mujer y un niño fueron trasladados en ambulancia al Hospital.  Ocurrió en Buenos Aires y Junín. La calzada está resbaladiza por la humedad.

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