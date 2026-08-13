Hospitalizado por un accidente en las afueras de Chacabuco

Esta mañana.
Esta mañana una persona fue trasladada al Hospital de Chacabuco por un accidente laboral. Sería de apellido Banega
Volver a Chacabuquero.
Ocurrió en una planta de silos en el kilómetro 213 de la ruta 7. Sufrió una lesión en una mano luego que se la apretara la lanza de un vehículo.
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