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jueves, 13 de agosto de 2026

Hospitalizado por un accidente en las afueras de Chacabuco

 

Esta mañana.

Esta mañana una persona fue trasladada al Hospital de Chacabuco por un accidente laboral. Sería de apellido Banega 



Volver a Chacabuquero.

Ocurrió en una planta de silos en el kilómetro 213 de la ruta 7. Sufrió una lesión en una mano luego que se la apretara la lanza de un vehículo.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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