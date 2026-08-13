Accidente de tránsito en Chacabuco

Esta mañana.
Esta mañana se registró un accidente de tránsito en un sector de la ciudad de Chacabuco.
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|Restorán El Círculo
Participaron un auto y una bicicleta. Una niña que iba en el rodado de menor porte fue trasladada al Hospital en ambulancia para un control. Ocurrió en Viamonte y Liniers, en horario de ingreso a los establecimientos educativos de la ciudad.
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