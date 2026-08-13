Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

jueves, 13 de agosto de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

Que en paz descanse: Jorge 

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas)

- Daniel Jorge Centurión "Chilo". Falleció el 12 de agosto de 2026 a los 80 años. Casa de duelo: Tucumán 31

-


Volver a Chacabuquero.


Necrológicas recientes: QEPD

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Más  publicaciones del día: 

- Pensó que le habían robado en Chacabuco 

- Niña accidentada

- Necrológicas II

- Vecinos de Chacabuco citados por el Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires

- Robo en un barrio de Chacabuco

- Otro joven se fue de la casa en Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Choque tras acoso de un perro en Chacabuco

- Una empresa de Chacabuco ofrece trabajo en otro país 

- Auxiliada en el acceso a Chacabuco

- Ya se sabe cuál es la probabilidad de terremoto en Chacabuco y la zona 

- Conflicto por un pozo séptico en el Parque industrial de Chacabuco

- Reconocimiento para un Gran Campeón de Chacabuco 

- Múltiples incidentes en un barrio de Chacabuco 

- Violento accidente en la noche de Chacabuco

- Dieron con un joven buscado en Chacabuco




on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)