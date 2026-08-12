Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

miércoles, 12 de agosto de 2026

Reconocimiento para un Gran Campeón de Chacabuco


Fue premiado en la Explosión Rural de Palermo.

Esta mañana el gobierno municipal de Chacabuco entregó un reconocimiento a un vecino que obtuvo un título de Gran Campeón en la última edición de la exposición rural de Palermo. 



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Se trató de Oscar Golía, quien se consagró en la Categoría Pasadores Cortos de la Llanura de Aperos de Uso Tradicional junto con el caballo "Pícaro heredero".

Fue recibido por el intendente Rubén Darío Golía junto a otros tradicionalistas.

Oscar Golía Picaro Heredero Gran Campeon Rural 2026
Golía en la Rural

Restorán El Círculo Chacabuco
Restorán El Círculo

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