Reconocimiento para un Gran Campeón de Chacabuco

Fue premiado en la Explosión Rural de Palermo.
Esta mañana el gobierno municipal de Chacabuco entregó un reconocimiento a un vecino que obtuvo un título de Gran Campeón en la última edición de la exposición rural de Palermo.
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Se trató de Oscar Golía, quien se consagró en la Categoría Pasadores Cortos de la Llanura de Aperos de Uso Tradicional junto con el caballo "Pícaro heredero".
Fue recibido por el intendente Rubén Darío Golía junto a otros tradicionalistas.
|Golía en la Rural
|Restorán El Círculo
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