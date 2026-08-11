Fallecimiento a la vera de la autopista Chacabuco - Junín

Esta mañana.
Esta mañana, se reportó el fallecimiento de una persona a la vera de la autopista Chacabuco - Junín.
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Al parecer, se trató de una persona de sexo masculino que estaba pescando en el río Salado. Ocurrió en inmediaciones del kilómetro 235 de la autopista Chacabuco - Junín, cerca de OHiggins. Fueron convocados la Policía y peritos. Se inició un sumario por averiguación de causales de muerte.
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