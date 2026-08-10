Se inaugura el McDonald's de Junín: datos para tener en cuenta

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Este martes abre sus puertas el restaurante McDonald's de Junín.
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El mismo se encuentra en la nueva Estación de Colectivos de esta ciudad vecina a Chacabuco. Será el primer local de edta firma en la zona y representa un experimento para la marca. Se crearon 85 puestos de trabajo para jóvenes seleccionados entre 500 postulantes.
La inauguración será a las 13.00. Hasta hay un código de descuento para realizar compras en la primera jornada. Los que no tengan auto, moto, camión o camioneta, podrán cubrir los 54 kilómetros en colectivo de larga distancia. Al 10 de agosto de 2026, el pasaje cuesta entre 9.000 y 14.000 pesos según la empresa y el tipo de coche elegido.
La apertura de restaurantes McDonald's en Argentina no sigue el esquema tradicional de franquicias directas e independientes, sino que está centralizada a través de una empresa llamada Arcos Dorados, la franquicia maestra que opera la marca en toda América Latina y el Caribe. Para evaluar y autorizar una nueva sucursal, la compañía lleva a cabo rigurosos estudios de mercado que analizan el flujo vehicular y peatonal, el perfil demográfico de la zona, la accesibilidad urbana y el potencial de consumo local. Los aspirantes a franquiciados o socios estratégicos deben contar con un capital financiero considerable para cubrir la infraestructura, el equipamiento tecnológico y el canon de marca, además de demostrar una sólida trayectoria empresarial. Una vez preseleccionada la ubicación, Arcos Dorados adquiere o alquila el terreno bajo criterios estrictos de visibilidad y viabilidad operativa, garantizando un formato de local que puede ser un AutoMac, un restaurante en centro comercial o un local independiente a la calle.
Tras la aprobación de la ubicación y la firma de los acuerdos comerciales, comienza la etapa de construcción, diseño y adecuación operativa según las normativas globales de la corporación. Cada nuevo restaurante requiere la adquisición de equipamiento industrial estandarizado para la cocina, áreas de servicio rápido, terminales digitales de autogestión y la implementación de sistemas eficientes de cadena de frío y logística local. En paralelo, los gerentes y el personal clave deben completar un intensivo programa de capacitación en liderazgo, seguridad alimentaria y control de procesos en la Universidad del Hamburgo o centros regionales autorizados. Finalmente, la apertura se realiza bajo una estrecha supervisión corporativa, asegurando que los estándares de calidad, servicio, limpieza y valor se cumplan rigurosamente desde el primer día, mientras se fomenta el empleo juvenil local y la integración con proveedores nacionales.
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