Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

domingo, 9 de agosto de 2026

Eventos con amplia convocatoria en Chacabuco

 


Esta noche.

Este domingo se llevaron a cabo varios eventos con alta convocatoria en Chacabuco.



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Restorán El Círculo Chacabuco
Restorán El Círculo en 

En el inicio de la jornada se realizó el desfile por el aniversario de la fundación de la ciudad de Chacabuco.

 “En este 5 de agosto, queremos transmitir nuestro mensaje de paz, de amor, que sea de unidad de toda nuestra gente y así potenciar lo que tenemos -expresó el intendente Rubén Darío Golía-. Entre todos cuidemos a nuestros pibes, a nuestros adultos mayores, y no lastimarnos entre nosotros y seguir teniendo ese espíritu que conservamos como comunidad”.

Al mediodía se desarrolló el almuerzo por el 40° aniversario de la Fundación del Hospital municipal que recauda fondos para comprar aparatología.

Finalmente, por la tarde, un multitud se congregó ante el Palacio municipal el segundo encuentro internacional de payadores. Presentado por Carlos Gómez, contó con la participación de los chacabuquenses Alejandro Armendáriz, Alesio “Pocho” Garialdi y Alberto Bo, además de Araceli Arguello, Alberto Smith, Juan Cruz Olié, Pablo Zilli Quirósm, Emanuel Gabotto, Fausto López Bastián, Maximiliano Salas, Rafael Huerao, Héctor Ojeda (Chile), Edison González (Uruguay) y Guillermo Bortoli (Uruguay).


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278




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