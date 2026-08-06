Hallazgo en una vivienda de Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde se dio con el paradero de un vecino que era buscado por su familia.
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|El Corte Perfecto, Chanchería y Granja
Se había ausentado de su casa el pasado sabado. Esta tarde fue encontrado en una casa ubicada en inmediaciones de Bernardo de Irigoyen e Ituzaingó. La familia llamó a la Policía y se constató su estado de salud. Hasta donde se sabe, el vecino se quedó en el lugar.
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