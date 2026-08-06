Funcionario provincial encabezó una intensa jornada en Chacabuco

Por la tarde.
El Intendente Municipal, Darío Golía, recibió esta tarde en el Palacio Municipal al ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, con quien mantuvo una reunión de trabajo en su despacho para abordar distintos proyectos destinados al desarrollo de Chacabuco.
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Posteriormente, en la Sala Protocolar, ambos funcionarios firmaron un Convenio Marco de Ordenamiento Urbano entre la Provincia y el Municipio, que brindará asistencia técnica para la elaboración del futuro Código de Planeamiento Urbano de la ciudad.
Más tarde, Golía y Bianco recorrieron las instalaciones de la Subdelegación Permanente de Policía Científica, ubicada en Bernardo de Irigoyen 289, donde observaron su funcionamiento y la puesta en marcha de este importante servicio para el distrito.
La agenda continuó en el edificio donde funcionan la UTN, la UBA y el Programa Puentes. Allí, el Intendente y el Ministro descubrieron una placa conmemorativa en el acceso al primer piso y recorrieron las aulas donde se desarrollan las actividades académicas, incluyendo los espacios equipados mediante el Programa Puentes, destinados a fortalecer la educación superior en el distrito.
La jornada concluyó en el SUM del Centro Universitario, donde se realizó la entrega de notebooks correspondientes al programa Conectar Igualdad. Recibieron sus equipos estudiantes de la Escuela de Educación Especial Nº 501, el anexo de la Escuela Primaria Nº 5, la Escuela Primaria Nº 11, la Escuela Primaria Nº 7 y el Instituto Santa Ana de O'Higgins.
Durante la actividad, el Intendente Darío Golía destacó la importancia del trabajo conjunto entre el Municipio y el Gobierno de la Provincia para continuar fortaleciendo la planificación urbana, la seguridad y el acceso a una educación pública de calidad, con más infraestructura, tecnología y oportunidades para los estudiantes de Chacabuco.
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