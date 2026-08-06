Los convocados para la selección de fútbol de Chacabuco

Lista completa:
La Liga Deportiva de Chacabuco dio a conocer la lista de convocados para la selección de futbol de mayores que participará en la Copa País 2026.
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Lista: Cirigliano Lucas (9 de Julio), González Alan (9 de Julio), Naya Juan (9 de Julio), Palleros Eric (9 de Julio), Puglisi Máximo (9 de Julio), Zanotti Martín (9 de Julio), Curaratti Benjamín (Argentino), Daglio Carlos (Argentino), Drisdale Santiago (Argentino), Miranda Leonel (Argentino), Paves Fernando (Argentino), Apadula Franco (Peña la 12), López Ignacio (Peña la 12), Espinosa Daniel (Racing), Caysials Valentín (River), Ciminelli Thiago (River), Salaro Agustín (River), Salgado Thiago (River), Stella Franco (River), Cisnero Enzo (San Martín), De Laudo Elías (San Martín), Lucas Mateo (San Martín), Ullua Lucas (San Martín), Vera Axel (San Martín), Ceriotti Agustín (San Miguel), Righetti Felipe (Argentino), Batista Valentín (Huracán), Torlo Thiago (Huracán), Carrasco Santiago (Huracán), France Simón (Racing), Veiga Alan (Rivadavia), Gaspari Agustín (Rivadavia), Márquez Exequiel (Rivadavia), Placibat Valentino (River) y Ferrari Bautista (San Martín).
El director técnico es Gustavo Correa.
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