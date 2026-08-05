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miércoles, 5 de agosto de 2026

Vecina pidió auxilio por una situación violenta

 


En un barrio de Chacabuco.

Una vecina pidió auxilio a la Policía esta tarde en un barrio de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.


El Corte Perfecto, chanchería de Chacabuco

Fue porque se había presentado en su casa su ex pareja. Al parecer, está beneficiada con una medida judicial de no acercamiento. 

Cuando el patrullero llegó al lugar, el sujeto no se encontraba. La mujer lo acusó de causar daños en un lavarropas. Ocurrió en inmediaciones de Mitre y Duberty.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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