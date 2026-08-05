Vecina pidió auxilio por una situación violenta

En un barrio de Chacabuco.
Una vecina pidió auxilio a la Policía esta tarde en un barrio de Chacabuco.
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|El Corte Perfecto, chanchería de Chacabuco
Fue porque se había presentado en su casa su ex pareja. Al parecer, está beneficiada con una medida judicial de no acercamiento.
Cuando el patrullero llegó al lugar, el sujeto no se encontraba. La mujer lo acusó de causar daños en un lavarropas. Ocurrió en inmediaciones de Mitre y Duberty.
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