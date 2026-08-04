Mix de Chacabuco: Artista para una Fiesta - Nueva feria - Entregaron ropa

Breves.
Ropa. Esta mañana los empleados municipales de Servicios Públicos recibieron ropa de trabajo. El intendente Rubén Darío Golía encabezó el acto.
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|El Corte Perfecto, Chanchería y Granja
Número. El Bocha Lobosco será uno de los números principales de la Fiesta Provincial del Alfajor Artesanal de Rawson que se celebrará el 6 de septiembre. Es un artista oriundo de Norberto de la Riestra que se hizo conocido por el tema "El Cachamay"
Feria. Del 10 al 13 de septiembre de 2026 en el Salón de los Espejos de la Sociedad Italiana se llevará a cabo el 4º Festival del Libro y la Cultura. Organiza Pretextos.
Aniversario. El acto por el 161° aniversario de la fundación de Chacabuco se realizará este miércoles a las 10.00 en la plaza 5 de Agosto. El Himno Nacional será entonado por Jazmín Giannone.
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