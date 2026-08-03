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lunes, 3 de agosto de 2026

Una hija de Chacabuco fue despedida con aplausos en otra ciudad

Situación.

Una profesional oriunda de Chacabuco fue despedida con aplausos por sus compañeros de trabajo en La Plata.



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Mariana Bución recibió aplausos y un ramo de flores

Tal fue la repercusión que el Servicio Penitenciario Bonaerense le dedicó una publicación en su sitio web 

Se trata de Mariana Bución que es es psicología e Inspector Mayor, la cual pasó a retiro tras 25 años de servicio. Ingresó al SPB en el 2001 y desde entonces se desempeñó en la Unidad 28 Magdalena, la Unidad 10 Melchor Romero, la Alcaidía Departamental II Melchor Romero, la Dirección Provincial de Acción Social, el Centro de Capacitación y Reentrenamiento Permanente del Personal Penitenciario. 

Sus compañeros que la despidieron con un cordón de honor en la escalinatas de la sede de la Jefatura, junto a su familia.



Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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