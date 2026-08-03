Una hija de Chacabuco fue despedida con aplausos en otra ciudad

Situación.
Una profesional oriunda de Chacabuco fue despedida con aplausos por sus compañeros de trabajo en La Plata.
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|Mariana Bución recibió aplausos y un ramo de flores
Tal fue la repercusión que el Servicio Penitenciario Bonaerense le dedicó una publicación en su sitio web
Se trata de Mariana Bución que es es psicología e Inspector Mayor, la cual pasó a retiro tras 25 años de servicio. Ingresó al SPB en el 2001 y desde entonces se desempeñó en la Unidad 28 Magdalena, la Unidad 10 Melchor Romero, la Alcaidía Departamental II Melchor Romero, la Dirección Provincial de Acción Social, el Centro de Capacitación y Reentrenamiento Permanente del Personal Penitenciario.
Sus compañeros que la despidieron con un cordón de honor en la escalinatas de la sede de la Jefatura, junto a su familia.
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