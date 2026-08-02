Detectan varios casos de alcoholemia positiva en Chacabuco

Operativo.
La Subsecretaría de Tránsito informó que se retuvieron cinco automóviles porque sus conductores dieron positivo en el test de alcoholemia.
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También se secuestraron cinco motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y se retuvieron tres licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco.
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