Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

domingo, 2 de agosto de 2026

Detectan varios casos de alcoholemia positiva en Chacabuco

 


Operativo.

La Subsecretaría de Tránsito informó que se retuvieron cinco automóviles porque sus conductores dieron positivo en el test de alcoholemia.



Volver a Chacabuquero.

También se secuestraron cinco motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y se retuvieron tres licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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