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domingo, 2 de agosto de 2026

Los ganadores de la carrera del aniversario de Chacabuco

Competencia.

Este domingo por la mañana se corrió la carrera por aniversario de la fundación de la ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

decenas de competidores llegaron de distintos puntos de la zona para participar en las dos modalidades de 4 y 8 km. también hubo una carrera para niños. 

General de 8km: 1°, Mauro Rozza; 2°, Sebastián Pelegrino; 3°, Agustín Bustos 

Damas 8km: 1°Lorena Mollier; 2° Magalí Bega; 3° Sandra Noelia Delgado

General 4km: 1° Agustín Petruchelli, 2° Facundo Nazareno Ortiz, 3° Patricio Décima.

Damas 4km: 1° Camila Arostegui, 2° Vanina Belén Calcagno, 3° Aldana Corbacho.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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