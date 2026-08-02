Los ganadores de la carrera del aniversario de Chacabuco

Competencia.
Este domingo por la mañana se corrió la carrera por aniversario de la fundación de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
decenas de competidores llegaron de distintos puntos de la zona para participar en las dos modalidades de 4 y 8 km. también hubo una carrera para niños.
General de 8km: 1°, Mauro Rozza; 2°, Sebastián Pelegrino; 3°, Agustín Bustos
Damas 8km: 1°Lorena Mollier; 2° Magalí Bega; 3° Sandra Noelia Delgado
General 4km: 1° Agustín Petruchelli, 2° Facundo Nazareno Ortiz, 3° Patricio Décima.
Damas 4km: 1° Camila Arostegui, 2° Vanina Belén Calcagno, 3° Aldana Corbacho.
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