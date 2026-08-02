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domingo, 2 de agosto de 2026

Sustrajeron una moto en Chacabuco y hubo un intento

 


De noche.

Durante la madrugada hubo hechos de inseguridad en Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Por un lado, un vecino puso en conocimiento de la Policía que le sustrajeron una moto Corven 110 color rojo.

Por otro lado, un sujeto intentó robar una moto en inmediaciones de Falucho y acceso Hipólito Yrigoyen pero se fue del lugar al verse descubierto por un vigilador.

Por último, un joven alertó sobre el daño de la vidriera de un comercio en Solís entre Alberdi y Olavarría.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278







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