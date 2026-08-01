Homenaje en Chacabuco a una joven fallecida

Recuerdo.
Esta tarde se llevó a cabo un homenaje en moria de una joven fallecida.
Volver a Chacabuquero.
|El corte perfecto, chanchería y granja
Se plantó un árbol en la plazoleta Necochea recordando a Ayelén Golía. La actividad fue impulsada pir el grupo Renacer, que nuclea a familiares de personas fallecidas. Estuvo presente el intendente Rubén Darío Golía.
Ayelén Golía tenía 19 años..Se suicidó a fines del 2022. Era muy conocida por su militancia política y estudiantil.
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Incendio en un lugar alejado
- Gran marco de público en la Escuela de Actividades Culturales de Chacabuco
- Vigilan desde los cielos tierras cercanas a Chacabuco
- Cayeron motos en la noche de Chacabuco
- Conflicto por un rodado y otros Incidentes en la noche de Chacabuco
- Chocaron y abandonaron a un bombero de Chacabuco que iba a un incendio
- Policiales de Chacabuco: Despistes - Vecina agredida
Todavía se habla de esto:
- Fue inaugurado Multi Store en el centro de Chacabuco
- Los ganadores de la rifa de los Bomberos de Chacabuco
- Empeora el pronóstico del tiempo para la zona de Chacabuco
- La Policía fue a una casa de Chacabuco por una situación de inseguridad
No hay comentarios:
Publicar un comentario