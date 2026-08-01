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sábado, 1 de agosto de 2026

Homenaje en Chacabuco a una joven fallecida

 


Recuerdo.

Esta tarde se llevó a cabo un homenaje en moria de una joven fallecida.



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El corte perfecto, chanchería y granja

Se plantó un árbol en la plazoleta Necochea recordando a Ayelén Golía. La actividad fue impulsada pir el grupo Renacer, que nuclea a familiares de personas fallecidas. Estuvo presente el intendente Rubén Darío Golía.

Ayelén Golía tenía 19 años..Se suicidó a fines del 2022. Era muy conocida por su militancia política y estudiantil.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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