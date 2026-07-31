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viernes, 31 de julio de 2026

Empeora el pronóstico del tiempo para la zona de Chacabuco

 


Para tener en cuenta.

Ha empeorado el pronóstico del tiempo para toda la provincia de Buenos Aires.



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En el caso de la zona de Chacabuco, se mantienen las alertas amarillas por tormentas fuertes para la tarde y la noche, aunque se abrió la posibilidad de recibir lluvias desde la mañana y precipitaciones en la madrugada del sábado.

La zona aledaña conformada por General Las Heras - General Rodriguez - Luján - Marcos Paz - Mercedes - San Andrés de Giles - Suipacha tiene alerta naranja para la tarde de este viernes. La alerta se extiende hasta la madrugada pero de color amarilla.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278





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