Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

sábado, 25 de julio de 2026

Problemas en la noche de Chacabuco

 

Esta noche.

Esta noche se registraron distintas situaciones en la noche de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

En el Hospital municipal se llamó a la Policía porque una persona en estado de ebriedad estaba causando disturbios. Finalmente, se retiró por su propia decisión.

Otra persona en estado de ebriedad también generó quejas en la zona céntrica de la ciudad porque se lo vio vomitado en la vía pública.

Una mujer dio cuenta de un choque entre una moto y una bicicleta en Pinto y Coronel Suárez. Al parecer no hubo heridos porque la Policía no encontró a nadie en el lugar.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Más  publicaciones del día:

- Necrológicas III

- Mix: Actúa el Payaso Chocolate - Chacabuco, afortunado - Empresarios regionales reclamaron ante el gobierno nacional 

- Necrológicas II

- Necrológicas I

- Triste noticia: hallazgo a la vera de la ruta

- Joven dañino en la noche de Chacabuco

- Varios conductores alcoholizados en Chacabuco 

- Noche de Chacabuco: Una mujer fue agredida y hubo otros incidentes

- Infracciones que se repiten a diario en Chacabuco

- Cooperativas colaborarán con la Seguridad de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Inauguración del torneo de futsal infantil de Chacabuco con homenajes

- Necrológicas II

- Novedades para beneficiarios de lotes de Chacabuco para Todos II

- Obras en una escuela de Chacabuco para que cuente con gas natural

- Se supo de donde provino el chorizo que infectó la cárcel de Junín

- Empresa de Chacabuco se sumó a dos sociedades por proyectos de envergadura nacional 

- Detectan más infracciones en las calles de Chacabuco 

- Necrológicas I 

- Mix: Recorrida por una avenida - Aumento para empleados de comercio - Elecciones en la CTA Chacabuco



on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)