Cooperativas colaborarán con la Seguridad de Chacabuco

Dispositivos.
Los integrantes de una cooperativa de trabajo de Chacabuco recibieron botones antipático de parte de la Secretaria de Seguridad.
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Se trata de la organización llamada Frente Chacabuco SRL, cuya referente es Silvina Sperani. Los cooperativistas se reunieron con el subsecretario de Seguridad, Mauricio Yonna,
"La implementación de esta herramienta tiene como objetivo reforzar la seguridad de los trabajadores durante el desarrollo de sus tareas diarias, fortaleciendo los mecanismos de prevención y la capacidad de respuesta ante cualquier tipo de emergencia -se informó-. El operativo de instalación lo llevo a cabo personal a cargo de la Oficina de Prevención Ciudadana, Marcos Mendoza, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad".
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