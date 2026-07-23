Fue elegido el técnico de la selección mayor de fútbol de Chacabuco

Oficial.
Este mediodía la Liga Deportiva de Chacabuco designó al Director Técnico de la Selección Mayor de Chacabuco que estará a cargo del plantel en la competencia nacional "Copa País 2026" que organiza el CFFA .
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Se trata de Cesar Gustavo Correa. Chacabuco espera en segunda rueda al ganador del enfrentamiento entre San Nicolás vs San Pedro y debutará de local el 26 de agosto. Correa deberá definir ahora su Cuerpo Técnico y luego confeccionar la lista de buena fe que deberá contar con 25 jugadores libres de edad y 10 jugadores categoría 2009, utilizando un máximo de 6 jugadores por Club.
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