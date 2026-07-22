Derivaciones de un allanamiento en Chacabuco

Repercusión.
Una vecina manifestó el "malestar" e "impotencia" que sufrió luego que la Policía de Chacabuco allanara su casa y secuestrara una moto en el lugar.
Volver a Chacabuquero.
La mujer usó las redes sociales para expresarse. Según lo escrito, el procedimiento estuvo relacionado con las derivaciones de los festejos con ruidos de escape del pase a semifinales de la selección Argentina en el Mundial de Fútbol.
"Desde el primer momento presenté las pruebas correspondientes que demostraban que mis hijos no habían participado de los hechos investigados", redactó la vecina llamada Anabela Paz, "Finalmente, la moto fue restituida, confirmando que no existía motivo para mantenerla retenida. Aun así, el daño emocional y el mal momento que atravesamos como familia no pueden borrarse. Vivir un allanamiento en nuestro hogar fue una experiencia muy dolorosa, angustiante e injusta".
"Entiendo y respeto el trabajo de la Justicia y de las fuerzas de seguridad, pero también considero que es fundamental actuar con responsabilidad y evitar que personas inocentes sufran situaciones tan difíciles -agregó-. Solo deseo que este hecho sirva para reflexionar y que, en el futuro, las investigaciones puedan realizarse con el mayor cuidado posible, protegiendo también los derechos y la tranquilidad de quienes no tienen ninguna responsabilidad en los hechos".
"No escribo estas palabras desde el enojo, sino desde el dolor que viví junto a mi familia -finalizó-. Nadie debería atravesar una situación así sin haber hecho nada. Confío en la Justicia y solo deseo que, en el futuro, se investigue con la mayor responsabilidad posible para evitar que otras familias inocentes pasen por un momento tan angustiante como el que nos tocó vivir".
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