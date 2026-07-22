El desesperado pedido de una madre al Juzgado de Paz y a la Fiscalía de Chacabuco

Nota pedida.
No escribo estas palabras por venganza. Escribo como una madre que siente que ya agotaron todos los caminos y que sólo pide que se cumplan las resoluciones judiciales para proteger a su hija.
Volver a Chacabuquero.
Desde hace meses vivimos una situación económica, emocional y psicológica muy difícil. Mi hija menor y yo hemos soportado una realidad que se agrava día tras día mientras las decisiones judiciales aún no logran hacerse efectivas.
Mi pedido es simple y urgente: que se haga cumplir de inmediato el pago de los alimentos adeudados desde el año 2023, ya que el progenitor fue notificado en distintas oportunidades y, según sostengo, continúa sin cumplir con esa obligación.
También solicito que la Justicia resuelva con urgencia los demás expedientes pendientes: el resarcimiento del vehículo que entregué para que pudiera desarrollar su actividad laboral y que fue utilizado para la compra de una batea; la resolución definitiva sobre los bienes comunes; la devolución del dinero que le presté; y que se garantice el derecho de mi hija a permanecer en la vivienda donde reside, resguardando su estabilidad y su interés superior.
Si las obligaciones económicas continúan sin cumplirse, pido que la Justicia haga efectivas todas las medidas que la ley permita sobre los bienes que correspondan para garantizar el pago de las deudas y el cumplimiento de las resoluciones judiciales.
No pido privilegios. No pido favores. Pido que una niña deje de ser quien sufre las consecuencias de un conflicto que los adultos y la Justicia tienen la responsabilidad de resolver.
Mi hija merece crecer con tranquilidad, con un techo seguro y con los alimentos que por derecho le corresponden. Hoy mi único pedido es que la Justicia actúe con la urgencia que esta situación requiere.
Firma:
J (se identificó ante Chacabuquero)
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