Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

miércoles, 22 de julio de 2026

Le quisieron robar en Chacabuco

 


Esta tarde.

Un vecino puso en conocimiento de la Policía que le quisieron robar, esta tarde.



Volver a Chacabuquero.

Al parecer, una mujer encapuchada intentó llevarse la moto que había estacionado ante su trabajo. No lo logró y se fue. Ocurrió en San Lorenzo entre Reconquista y San Juan.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Más  publicaciones del día:

- El desesperado pedido de una madre al Juzgado de Paz y a la Fiscalía de Chacabuco

- Empresa de Chacabuco damnificada por la situación financiera de un cliente

- Detienen a acusados de robar a un conocido de Chacabuco

- La Municipalidad pide colaboración a los vecinos de Chacabuco

- Registro de lluvia de Chacabuco y la zona

- Subasta judicial de una propiedad de Chacabuco por 265 millones de pesos

- Necrológicas I

- Robo bajo la lluvia en el centro de noche 

- Vecinos y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Sancionados por infracciones variadas en Chacabuco

- Accidente bajo la garúa en Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Incendio oloroso en la noche de Chacabuco

- Necrológicas I

- Agradecimiento al Hospital de Chacabuco 

- Accidentada en el acceso a Chacabuco 

- Comienzan a trabajar en un proyecto para ordenar Chacabuco

- La Liga de Chacabuco anunció cuando se juega está final de fútbol

- Ya se sabe cuando vuelve a salir en sol en Chacabuco

- Vecinos y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Estaban en lugares prohibidos de Chacabuco



on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)