Le quisieron robar en Chacabuco

Esta tarde.
Un vecino puso en conocimiento de la Policía que le quisieron robar, esta tarde.
Volver a Chacabuquero.
Al parecer, una mujer encapuchada intentó llevarse la moto que había estacionado ante su trabajo. No lo logró y se fue. Ocurrió en San Lorenzo entre Reconquista y San Juan.
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