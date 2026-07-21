Agradecimiento al Hospital de Chacabuco

Nota pedida
En nombre de toda nuestra familia queremos expresar nuestro más profundo y sincero agradecimiento al Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Recientemente, nuestra abuela debió ser sometida a una cirugía de urgencia. Gracias al profesionalismo, la dedicación y el compromiso de quienes forman parte de esta institución, la intervención fue un éxito y hoy transita una recuperación favorable. Queremos destacar no solo la excelencia médica, sino también la enorme calidad humana que encontramos en cada etapa de este proceso. Nuestro agradecimiento es para el personal de Administración, que nos recibió con amabilidad, paciencia y predisposición; para los médicos, por su profesionalismo, experiencia y compromiso; para las enfermeras, que con cariño, calidez y dedicación estuvieron presentes en cada momento, brindando contención y cuidados permanentes.
También queremos reconocer el trabajo de los camilleros, que realizaron cada traslado con respeto y sensibilidad; de los choferes de ambulancia, que cumplen una tarea fundamental con responsabilidad y vocación de servicio; del personal de limpieza, que día a día mantiene cada espacio en condiciones impecables, contribuyendo al bienestar y la seguridad de los pacientes; y de las chicas de la cocina, que con esmero preparan cada comida, acompañando la recuperación de quienes se encuentran internados. Sabemos que muchas veces solo se hacen visibles las críticas, pero creemos que también es necesario reconocer y agradecer cuando las cosas se hacen bien. Nuestro Hospital Municipal demuestra que la salud pública puede ser eficiente, profesional y, sobre todo, profundamente humana.
A todos los trabajadores y trabajadoras del Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen: gracias por su vocación, por su esfuerzo diario y por hacer que quienes atravesamos momentos difíciles nos sintamos acompañados, contenidos y esperanzados. Su trabajo trasciende lo profesional: brinda tranquilidad, alivio y confianza a cada paciente y a cada familia que deposita en ustedes lo más valioso, la salud de un ser querido.
Con inmensa gratitud y profundo respeto,
Firma:
Marta Esther Montes y familia.
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