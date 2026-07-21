Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

martes, 21 de julio de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

Que en paz descanse: Ana María. 

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas)

-  Ana Maria Scocco viuda de Negri. Falleció a los 80 años. Casa de duelo: Remedios Escalada de San Martín 122. Sepelio mañana a las 9.00.

Era la madre del doctor Pablo Negri. Fue secretaria de bloques del Concejo Deliberante de Chacabuco.

-


Volver a Chacabuquero.


Necrológicas recientes: QEPD


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Más  publicaciones del día:

- Agradecimiento al Hospital de Chacabuco 

- Accidentada en el acceso a Chacabuco 

- Comienzan a trabajar en un proyecto para ordenar Chacabuco

- La Liga de Chacabuco anunció cuando se juega está final de fútbol

- Ya se sabe cuando vuelve a salir en sol en Chacabuco

- Vecinos y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Estaban en lugares prohibidos de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Necrológicas II

- Daño en la noche de Chacabuco

- Necrológicas I

- Un accidente en la zona céntrica de Chacabuco

- Agradecimiento público al Hospital y a la Policía de Chacabuco

- Violento accidente en la tarde de Chacabuco

- Cómo sigue el tiempo en Chacabuco 

- Convocatoria a Asambleas Electorales de Distrito de la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco

- Mix de Chacabuco: Almuerzo - Encienden luces - Festejan el Día del Amigo 

- Disturbios y una mujer trasladada al Hospital en Chacabuco

- Más incidentes en un barrio de Chacabuco



on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)