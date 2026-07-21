Accidentada en el acceso a Chacabuco

Mediodía.
Este mediodía se registró un accidente de tránsito en uno de los accesos a la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Participaron una moto y una camioneta. La conductora del rodado de menor porte fue trasladada al Hospital municipal en ambulancia. Ocurrió en la mano ascendente del acceso Hipólito Yrigoyen entre Cadelago e Insiarte
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