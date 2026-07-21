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martes, 21 de julio de 2026

Accidentada en el acceso a Chacabuco



Mediodía.

Este mediodía se registró un accidente de tránsito en uno de los accesos a la ciudad de Chacabuco. 



Volver a Chacabuquero.

Participaron una moto y una camioneta. La conductora del rodado de menor porte fue trasladada al Hospital municipal en ambulancia. Ocurrió en la mano ascendente del acceso Hipólito Yrigoyen entre Cadelago e Insiarte


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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