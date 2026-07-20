Más datos del grave accidente en la tarde de Chacabuco

Una persona fue trasladada al Hospital. Más fotos.
Esta tarde se registró un violento accidente en las calles de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Un motociclista de 39 años fue trasladado al Hospital en ambulancia. Sufrió un grave traumatismo de cráneo según los vecinos. Sería de apellido Martínez. Chocó con un camión que estaba estacionado. Iba en una moto Gilera Smash 110. Ocurrió en Duberty entre Pringles y Garay.
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