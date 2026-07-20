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lunes, 20 de julio de 2026

Disturbios y una mujer trasladada al Hospital en Chacabuco

 


Violencia en la madrugada.

Esta madrugada se registraron distintas situaciones violentas en Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Hubo incidentes a lo largo de la noche en la zona céntrica. Primero, en San Martín y Primera Junta, y luego, en Alsina entre Zapiola y Olavarría. Los conflictos se disolvieron antes de la llegada de la Policía.

Por otro lado, una mujer de 45 años fue trasladada por la Policía al Hospital para realizar una revisión medica de lesiones que presentó en el cuerpo, paso previo a la radiación de una denuncia por violencia de generó. Esto fue porque la ex pareja se había presentado en la casa momentos antes de manera agresiva. No obstante, este último sujeto se marchó del lugar antes del arribo al lugar. Ocurrió en Dorrego continuación.

Por último, un vecino pidió ayuda a la Policía porque unas personas quería ingresar a su casa por la fuerza. Sucedió en Andrés de Vera cerca del predio de la colectividad boliviana de Chacabuco 


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278


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