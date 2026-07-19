Hubo multa por las vacas y algo más en Chacabuco

Tránsito.
En el día de ayer en recorrido de móviles Personal de Tránsito de Chacabuco retuvo tres equinos sueltos en la vía pública. También labró un acta de infracción por la tenencia de vacas en propiedad privada causando destrozos.
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Se retuvo un Cuatriciclo por circular en lugar no permitido sin documentación reglamentaria. Se retuvieron dos licencias de conducir por circular sin casco. Se labraron 13 actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía.
Por otro lado, en la madrugada se retuvo un automóvil su conductor en estado de alcoholemia positivo; dos motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco; cuatro licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco.
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