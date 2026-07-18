Otro accidente de tránsito con lesionados en Chacabuco

Anochecer.
En el anochecer de este sábado se registró otro accidente de tránsito en Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Participaron dos motos. Uno de los accidentados fue trasladado al Hospital por el padre. Sufrió un golpe en una rodilla. Iba con otro masculino que no sufrió lesiones. Una ambulancia del SAME fue al lugar y trasladó a dos personas. Ocurrió en Espora entre La Plata y Junín.
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Accidente en la zona céntrica de Chacabuco
- Problemas en el Parque Industrial de Chacabuco
- Obras preventivas en Chacabuco
- Emergencia de salud en la ruta en Chacabuco
- Desagradable situación en un barrio de Chacabuco
- Muchos secuestros e infracciones llamativas en Chacabuco
- Bomberos: incendio de un auto
Todavía se habla de esto:
- Tiraron la moto robada al verse descubiertos en Chacabuco
- Conflicto en un control de Tránsito de Chacabuco
- Rastrean a ladrones en Chacabuco
- Mix: Docentes preocupados - Inauguración posterga en Chacabuco
- Demorado en el centro de Chacabuco
- Se definió el futuro de esta línea de colectivos que pasa por Chacabuco
- Vuelco en la ruta 7 en medio de la tormenta
- Vecinos y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
- Infracciones de tránsito en Chacabuco como la de la foto
No hay comentarios:
Publicar un comentario