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viernes, 17 de julio de 2026

Tiraron la moto robada al verse descubiertos en Chacabuco

 


Esta noche.

Esta noche se reportó una situación particular en un barrio de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Dos sujetos robaron una moto pero cuando la estaban llevando de tiro, una vecina que los vio, les gritó. Entonces los ladrones abandonaron el rodado y escaparon. Se llamó a la Policía. El dueño de la moto vive en la misma zona. Ocurrió en inmediaciones de Soberanía Nacional y Óliden.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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