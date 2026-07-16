Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

jueves, 16 de julio de 2026

Otro robo en la noche de Chacabuco

 


Inseguridad.

Se registró otro robo en otras de la madrugada de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Le sustrajeron la moto Mondial 110 color azul a un trabajador de una fábrica de galletitas. Ocurrió entre las 00.00 y la 1.00 en Dorrego entre 12 de Febrero y Miguel Gil. El ladrón tenía apoyo de otro motociclista. Todo fue registrado por cámaras de seguridad.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Más  publicaciones del día:

- Le robaron a una vecina de Chacabuco

- Último día de la semana para ir a la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco

- Necrológicas II

- Necrológicas I

- Agradecimiento público de una vecina por el cambio en los festejos en Chacabuco

- Hubo disturbios tras los festejos en Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Vuelco en un barrio de Chacabuco

- Video: Festejo argentino en el centro de Chacabuco

- Incendio de un auto en Chacabuco

- Argentina finalista: festejo en Chacabuco sin motos

- Mix: Inauguran el Futsal - Senderismo - Vacaciones en Chacabuco, Castilla y Rawson

- Se presentó un camión municipal de apoyo a los Bomberos de Chacabuco

- Necrológicas II

- Allanamientos contra las motos que festejaron en Chacabuco 

- Necrológicas I

- Dos robos en la noche de Chacabuco

- Detenidos en Buenos Aires y La Plata por delitos en Chacabuco y Junín


on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)