Incendio de un auto en Chacabuco

Anochecer.
Esta noche se registró un incendio en un barrio de la ciudad de Chacabuco.
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Hubo fuego en el sector del motor de un auto Renault 19 en el que circulaban 5 personas, dos de las cuales eran niños. Ocurrió en Andrés de Vera entre Domínguez y Montesano. Una dotacion de bomberos combatió las llamas. Al parecer el siniestro comenzó porque se calentó un trapo que el dueño había colocado sobre el motor el dueño días atrás cuando había heladas. No hubo heridos pero el coche ya no pudo seguir circulando.
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