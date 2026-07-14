Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

martes, 14 de julio de 2026

Detenidos en Buenos Aires y La Plata por delitos en Chacabuco y Junín

 


Investigación.

En las últimas horas en Buenos Aires y La Plata fueron detenidas personas acusadas de cometer delitos en Chacabuco y Junín.



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La Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo en la Capital Federal a una persona de sexo masculino, mayor de edad que está acusada en una causa de abuso sexual contra una menor edad en Chacabuco. Al parecer, desde hace algunos meses vivía en una villa del barrio de Barracas. La DDI fue convocada para trasladar al sujeto hasta el departamento judicial. No se difundió la identidad del acusado.

Por otro lado, personal de Cibercrimen Junín de la Policía de la Provincia de Buenos Aires participó en la investigación de un hackeo de WhatsApp que terminó con ventas falsas de dólares por las cuales se obtuvieron transferencias bancarias por 10 millones de pesos en Junín. El resultado del seguimiento de las operaciones terminaron con un allanamiento en La Plata donde fue detenida una persona de sexo femenino.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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