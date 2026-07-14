Detenidos en Buenos Aires y La Plata por delitos en Chacabuco y Junín

Investigación.
En las últimas horas en Buenos Aires y La Plata fueron detenidas personas acusadas de cometer delitos en Chacabuco y Junín.
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Por otro lado, personal de Cibercrimen Junín de la Policía de la Provincia de Buenos Aires participó en la investigación de un hackeo de WhatsApp que terminó con ventas falsas de dólares por las cuales se obtuvieron transferencias bancarias por 10 millones de pesos en Junín. El resultado del seguimiento de las operaciones terminaron con un allanamiento en La Plata donde fue detenida una persona de sexo femenino.
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