Mix: Aumento para un sector sensible - Cambio por la selección - Sesión

Breves.
Aumento. El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires anunció un nuevo aumento en el Servicio Alimentario Escolar (SAE) y los programas Unidades de Desarrollo Infantil (UDI) y Centros Juveniles.
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El incremento en el SAE comenzará a regir a partir de agosto, acumulando durante 2026 un 49,58%, por encima de la inflación interanual registrada entre mayo de 2025 y mayo de 2026 (33,2%). De esta forma, aumentará la inversión mensual de $54.000 millones a $70.400 millones, lo que representa un incremento de $16.400 millones por mes y un monto anual de $588.850 millones para garantizar desayuno, almuerzo y merienda a estudiantes bonaerenses. Además, se anunció que desde septiembre también se aplicará un 15% de aumento para las UDI y los Centros Juveniles: ambos programas acumularán un incremento del 43,75% durante 2026. Las UDI son espacios de cuidado, atención alimentaria y acompañamiento destinados a niñas y niños de 45 días a 14 años. Allí la inversión anual pasará de $54.377 millones a $56.412 millones. Asimismo, en los Centros Juveniles -destinados a jóvenes de 14 a 29 años- se elevará de $10.282 millones a $10.857 millones.
Cambio. La Dirección de Bromatología informó que se cambió el día del curso de manipulación de alimentos en el Teatro Italiano de Chacabuco por el partido entre las selecciones de fútbol de Argentina e Inglaterra. Será el jueves de 12.30 a 16.00.
Sesión. Esta noche a las 20.00 se tratará en el Concejo Deliberante el proyecto de ordenanza para donar las instalaciones del Centro Universitario la Universidad Tecnológica Nacional para que pueda desarrollar una sede en el lugar. Se trata del edificio ubicado dn Solís y Olavarría.
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