Hubo disturbios y daños en otras ciudades de la zona de Chacabuco tras el triunfo argentino

Festejos y caos.
En otras ciudades de la región se reportaron disturbios tras los festejos del triunfo de la selección argentina sobre la suiza en el Mundial de Fútbol 2026.
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En Bragado fueron dañados un semáforo y un móvil del área de Tránsito. En Junín algunos vecinos se pelearon en la vía pública.
Cómo ya se vio en Chacabuco la semana pasada, en los festejos se suelen conjugar el consumo de alcohol, drogas con la mezcla de personas que suelen acarrear conflictos previos. Es un caldo de cultivo que puede terminar en un caos total.
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