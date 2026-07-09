Se supo con qué maratón a la víctima del feminicidio de Junín

Una comunidad convulsionada.
Con el paso de las horas se han conocido más datos sobre el femicidio de Mercedes Errapán en Junín.
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Este jueves hubo una marcha en el centro de Junín para pedir Justicia por el crimen de la mujer de 32 años que estaba embarazada de 22 semanas. Se hizo hincapié en qué Sebastián Bonafé, acusado del femicidio y también del secuestro de la hija de 7 años de la victima, ya tenía en su contra 3 denuncias por violencia familiar, una por grooming y otra por sacarle fotos a la menor, y seguía libre.
Otro dato que se conoció es que la mujer fue asesinada con un objeto punzo cortante y no con un arma de fuego como se había pensado en un primer momento. En la autopsia se encontraron al menos 11 lesiones en el cuerpo de Errapán. La más grave fue aquella que se informó el miércoles, que se detectó a simple vista, en la cabeza, y se había creído que era un disparo.
También se conoció que al docente que levantó en su auto a Bonafé y a la niña en la ruta 188 y lo llevó hasta Pergamino, comentó que el acusado habló de pesca, hacer viajes, y dirigirse a las Cataratas del Iguazú con la niña.
El otro dato macabro es que Bonafé dejó cartas manuscritas dirigidas a su madre, en las que daba cuenta de lo que iba a hacer. Al parecer, el plan era matar a Errapán y a su actual pareja.
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